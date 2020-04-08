На Волині послабили карантин. Кому дозволили працювати у Луцьку

08 квіт. 2020
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У Луцьку Волинської області пом'якшили карантин, введений через коронавірус COVID-19, дозволивши працювати соціально значимим об'єктам, повідомляє NNS  із посиланням на  OBOZREVATEL

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Луцької міськради 8 квітня, яке проходило на стадіоні "Спортивне ядро" Східноєвропейського національного університету.

В місті дозволили відкрити об'єкти, які продають товари і надають послуги першої необхідності.

Йдеться про магазини побутової хімії, насіння і садових матеріалів, агрохімікатів, веломагазини, веломайстерні, магазини і майстерні оптики, майстерні з виготовлення ключів та ремонту взуття.

Автор: Алена Зинченко

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