Шахтарі звинуватили Зеленського в брехні і погрожують страйком

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Робітники шахти «Південнодонбаська» №1 у місті Вугледар на Донеччині звинуватили президента Володимира Зеленського в брехні та погрожують страйком. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , шахтарі заявили, що попри обіцянку не вимикати електрику, яку дав президент на зустрічі з гірниками, вчора, 4 квітня, ввечері підприємство повністю знеструмили. Йде багатогодинне затоплення шахти.

За словами представника Незалежної спілки гірників України, працівника шахти Олександра Дирди, на шахті відключено вентиляцію та помпи.

Гірники налаштовані на рішучі дії, оскільки шахта є містоутворювальним підприємством. Її затоплення призведе до екологічної катастрофи, безробіття та занепаду міста.

Також затоплення «Південнодонбаської» стане причиною затоплення шахти ім. Сургая, розташованої поруч.

«Ще недавно президент Зеленський проводив зустріч із гірниками, я там був і пам'ятаю, що він обіцяв – казав, що все буде добре, відключень не буде, – наголосив Дирда. – Але тепер ми всі бачимо, що президент нас надурив».

Гірники в умовах карантину не можуть вийти на акцію протесту, бо за це потрібно буде заплатити штраф 34 тис. грн.

«У шахтарів немає на це грошей, бо ще не виплатили зарплати за листопад, грудень, січень, 67% за лютий та аванс за березень», – сказав Олександр Дирда.

За його інформацією, 2/3 шахтарів «Південнодонбаської» відправлено у відпустку через карантин. Люди опинилися без грошей, а найстрашніше – вони можуть залишитися без роботи.

«Ми даємо владі тиждень для вирішення проблеми. Якщо до наступного четверга шахту не врятують, а ми не отримаємо гроші,люди буквально ляжуть на трасу – і жодна фура через Донеччину не проїде. Нам уже нема що втрачати», – наголосив Дирда.