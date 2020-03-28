Що буде з українською економікою? Сценарії від Capital Times

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Консалтингова компанія Capital Times, оновивши макроекономічний прогноз для України у зв’язку із кризою, у яку входить світ. Про це NNS повідомляє з посиланням на news.finance.ua.

Capital Times розробив для України декілька сценаріїв розвитку подій.

Перший сценарій. Україна відновить співпрацю з МВФ в 2020 році, а епідемію COVID-19 вдасться приборкати до початку III кварталу. Нацбанк і Мінфін будуть продовжувати помірну політику, падіння ВВП складе 4%.

Курс Середньорічний курс долара зросте до 30,3 грн (на піку складе 35 грн/дол.), а інфляція – до 10,5%.

Другий сценарій. Песимістичний сценарій можливий за умови, що співпраця з МВФ не відновиться, або якщо фіскальне стимулювання з боку уряду буде надлишковим. Також багато що залежить від глибини світової кризи. У такому випадку ВВП України до кінця 2020-го може впасти на 10%.

Курс. буде на рівні 32,6 грн, піднімаючись на піках до 45 грн, інфляція прискориться до 16,5%.

Економічний підйом почнеться з IV кварталу. – при оптимістичному сценарії. Доларовий ВВП України постраждає незначно (мінус 2,8%, або 150 млрд дол.), валютні резерви збережуться на рівні 20,1 млрд дол.

Керівний партнер Capital Times Ерік Найман пояснив: «Зараз нам кажуть, що поборють коронавірус, напевно, тільки десь до серпня. Але восени знову ускладняться погодні умови, знову ризики грипу, і, на жаль, є висока ймовірність, що те, що ми зараз переживаємо, – це легка прогулянка перед тим, що ми переживемо взимку 2021 року, коли на ринок вийде “коронавірус №2”, що мутував, можливо, ще з більшими ускладненнями», – говорить Ерік Найман.

«Що сталося у світовій економіці, – таке трапляється раз на сто років. Ми зараз перебуваємо в унікальній ситуації. А унікальна ситуація, унікальні кризи – це ще й унікальні можливості. Тому будьте оптимістами. Дивіться на те, що відбувається з позитивного боку і шукайте, як на цьому можна заробити», – порадив Ерік Найман.