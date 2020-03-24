Заборонити підвищення цін на продукти. З такою пропозицією до Президента звернувся мер Миколаєва

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство.

Про це NNS дізнався із повідомлення мера на своїй сторінці у Facebook.

«Останнім часом у Миколаєві та в інших містах України має місце стрімке неконтрольоване підвищення цін на продовольство та товари першої необхідності. Ринки закриті, а мережі супермаркетів та об’єкти роздрібної торгівлі диктують власну цінову політику. Звертаюся з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін. У сьогоднішніх умовах підвищення вартості продуктів є неприпустимим», - написав Сєнкевич.

Він також зазначив, що в нинішній ситуації, коли частина людей залишилася без заробітку, таку ситуацію можна розцінити як мародерство.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.