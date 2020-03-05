У Києві і області продали всі автовокзали

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У Києві в середу, 4 березня, Фонд держмайна України зробив приватизаційний аукціон з продажу контрольного пакета акцій АТ «Київпассервіс». Про це NNS повідомляє з посиланням на Столичний регіон.

Згідно отриманої NNS інформації, у торгах взяли участь три претенденти. В ході аукціону ціна лоту зросла з 195 до майже 230 млн гривень. Про це розповів заступник голови ФДМУ з питань приватизації Тарас Єлейко.

«Якщо врахувати, якою запеклою була боротьба під час аукціону, є чітке розуміння, що найближчим часом «Автобусні ворота» столиці зміняться на краще. А кияни та гості Києва отримають набагато якісніший сервіс», – написав Тарас Єлейко на своїй сторінці в соціальній мережі.

Відзначаєтся, що «Київпассервіс» належали автостанції «Дачна», «Дарниця», «Поділ», «Полісся», «Південна», центральний автовокзал в Києві та ще 18 автостанцій та вокзалів на території Київської області.