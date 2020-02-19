Житлові будинки в Одесі обладнають сонячними панелями

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На дахах житлових будинків Одеси планують розмістити сонячні батареї. Про це NNS дізналася з повідомлення timer-odessa.net.

Як заявив директор міського департаменту ЖКГ Дмитро Жеман, найближчим часом сонячні електростанції планують розмістити на дахах 10 житлових будинків.

Загальна сума витрат на реалізацію проєкту повинна скласти приблизно 16,5 мільйонів гривень.

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За розрахунками департаменту ЖКГ, на «зеленій» енергетиці Одеса зможе заробляти близько 4 мільйонів гривень на рік. Тобто, початкові інвестиції повинні окупитися приблизно за 4 роки роботи установок.

Дмитро Жеман також додав, що чверть коштів, які надходимуть від використання СЄС, буде акумулюватися на рахунках того будинку, на даху якого стоятимуть батареї, і згодом направиться на його обслуговування.