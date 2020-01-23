Vodafone и водоканалы Украины внедряют «Умный учет» воды: стоимость услуги

Завантажте мобільний додаток сайту

Совместно с водоканалами Украины Vodafone начинает пилотный проект «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB-IoT. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте компании.

Как это работает.

На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды. Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.

Водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании воды, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.

Сообщается, что пилотный проект уже запущен в Сумах и Вишневом. Кроме того, планируется сотрудничество с пятью городами, среди них как города-миллионники, так и районные центры.

Основным критерием для участия в проекте является открытость и готовность водоканалов внедрять в рабочий процесс новые технологические решения.

После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги «Умный учет» для водоканалов, а в дальнейшем и для других поставщиков услуг ЖКХ. Также планируется развивать услугу в таких направлениях, как технологический учет ресурсов, квартирный учет, биллинг.

Как мы сообщали ранее, 20 января 2020 Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей NB-IoT.

Для клиентов, которые подключатся к сети в первые четыре месяца ее работы, действует акционное предложение — стоимость годового тарифа при подключении с 20.01 до 20.05 составит 20 грн. Пакет включает дата-трафик, необходимый для передачи информации с устройства. Для тех, кто подключится к сети после 20.05, годовая стоимость для подключения устройства к NB-IoT сети Vodafone составит 200 грн. Ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение можно на сайте www.vodafone.ua/nb-iot.

Напомним, NarrowBand-Internet of Things (NB IoT) — технология, разработанная для обеспечения широкого спектра услуг IoT. Её применение значительно снижает энергопотребление устройств, повышает проникающую способность радиосигнала, обеспечивает большую емкость сети.