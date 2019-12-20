Один из блоков ЗАЭС отключили от сети в связи с ремонтом

20 груд. 2019
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20 декабря 2019 года в 00 часов 00 минут энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте станции.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , в настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Ранее мы сообщали о том, что Запорожская АЭС переходит на новый вид топлива

Автор: Екатерина Андрус

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