У Марганці прийняли бюджет-2020

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У Марганці прийняли міський бюджет на 2020 рік. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення на офіційному сайті Марганецької міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , у 2020 році місто розраховує отримати доходи у сумі 285 651,2 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 280 931,3 тис. грн., спеціальним фондом – 4 719,9 тис. грн., що на 96 948,5 тис.грн, або на 25,3% менше очікуваних надходжень за 2019 рік за рахунок зменшення обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік.

Обсяг міжбюджетних трансфертів за загальним фондом, що надаються з державного, обласного та інших бюджетів місцевому бюджету, передбачено у сумі 105 781,4 тис. грн.

Прогноз власних доходів бюджету на 2020 рік обраховано в сумі 179 869,8 тис. грн., в тому числі:

загальний фонд 175 149,8 тис.грн.;

спеціальний фонд 4 719,9 тис. грн.

З загальної суми доходів від платників податків старостинського округу прогнозуються надходження в сумі 6,5 млн.грн.

Прогнозні показники доходів бюджету на 2020 рік, порівняно із очікуваними на 2019 рік збільшено на 19 472,5 тис. грн., або на 12,1%.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці та встановленням з 1 січня 2020 року мінімальної заробітної плати у розмірі 4 723,00 гривні та прогнозується в обсязі 129 122,8 тис.грн., що на 15,3 відсотка більше ніж у 2019 році. Питома вага зазначеного податку у надходженнях загального фонду складає 73,7%.

При складанні бюджету на 2020 рік використано гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі, а саме врахування гендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (гендерної рівності).

Обсяг видатків пропонується встановити в загальній сумі 285 651,2 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 270 752,4 тис. грн., спеціальним фондом– 14 898,8 тис. грн. Таким чином, в цілому обсяг видатків міського бюджету порівняно із плановими показниками 2019 року (з урахуванням змін) зменшиться на 27 відсотків (105 839,9 тис. грн.) за рахунок зменшення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам ( соціальні субвенції та медична субвенція).

В складі видатків бюджету міста передбачено резервний фонд в обсязі 550 тис. грн.

При обрахуванні видатків на оплату праці враховано збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 р.– 4 723 грн., або на 13,2 відсотка, а також підвищення тарифних ставок (окладів) з 01 січня 2020 року в середньому на 9,4 відсотка.

Видатки на оплату праці складають 183 306,4 тис.грн. та зменшились в порівнянні з 2019 роком на 1,2% , або на 2 214,4 тис.грн. Зменшення загальної суми відбулось за рахунок того, що видатки на оплату праці працівникам вторинної медицини (КП «Марганецька міська центральна лікарня», КЗ ««Марганецька міська стоматологічна поліклініка») заплановані тільки на 1 квартал 2020 року у зв’язку з тим, що з 01 квітня 2020 року передбачається фінансування закладів Національною службою здоров'я України. Видатки на оплату праці інших бюджетних установ збільшились на 13,7 % (або на 20 794,7 тис.грн.).

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