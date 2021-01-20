Черкаську область очолить колишній шоумен

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Кабінет міністрів погодив призначення нардепа фракції «Слуга народу» Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації. За це рішення уряд проголосував на засіданні 20 січня, повідомляє NNS , посилаючись на Бабель.

Після погодження Кабміну указ про призначення голови ОДА має видати президент.

Скічко був обраний до Верховної Ради по мажоритарному округу № 197 в Черкаській області, балотуючись від партії «Слуга народу». У Раді став головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Після його призначення на посаду голови ОДА на окрузі призначать перевибори.

За даними журналістів «Схем», нардеп після обрання оформив брата своїм помічником на громадських засадах.

Раніше Скічко був шоуменом і телеведучим. Вів програми на телеканалах «Новий канал» та «Україна». А у 2017 році був співведучим пісенного конкурсу «Євробачення» у Києві.