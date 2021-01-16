Оголошення Кернеса мером без присяги: проти голови Харківської ТВК відкрили справу

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Харківська обласна прокуратура відкрила провадження щодо голови Харківської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової. Саме вона оголосила обраним міським головою Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.

Про це повідомила депутатка Харківської міської ради від партії «Слуга Народу» Аліна Мустафаєва, яка прикріпила відповідь прокуратури на її звернення, передає Громадське, інформує NNS.

У повідомлені прокуратури вказано, що провадження відкрили 11 січня 2021 року. Справу розслідує Головне управління Нацполіції у Харківській області, процесуальне керівництво — за групою прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Яка відповідальність?

Провадження відкрили за ч. 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 283 до 567 тисяч грн), виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що стан Кернеса погіршився. Про смерть Кернеса від ускладнень COVID-19 оголосили 17 грудня, хоча на публіці він не з'являвся ще із серпня. Під час лікування він виграв вибори мера Харкова у першому турі.

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Що передувало?

Перша сесія депутатів нового, VIII скликання Харківської міської ради 9 грудня 2020-го визнала відсутнього в Харкові Геннадія Кернеса мером міста навіть без складання ним присяги.

Тоді з трибуни сесії голова міської ТВК Ольга Мозгова, зачитавши постанову про реєстрацію Кернеса мером Харкова, зазначила, що за змістом статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного, сільського або міського голови.

Мозгова наголосила, що Кернеса обрали міським головою не вперше, і він уже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Тому Кернес, хоч і не був присутній на сесії, набув повноважень міського голови Харкова.

Чи законне таке призначення?

Як пояснила Громадському старша радниця з юридичних питань Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Коцюруба, мер міста обов'язково приймає присягу особисто, в разі якщо його обирають уперше. У випадку переобрання йдеться передусім про традицію, і тут питання саме в тому, як формуються трудові відносини.

«Вважається, що в них (у переобраних мерів — ред.) не припинився трудовий контракт, і він просто продовжується на новий строк повноважень. Є відповідне роз'яснення Мінекономрозвитку, як це оформлювати документально. Там справді є рекомендація, що йдеться не про новий термін, а про його продовження»,

— уточнює експертка.

Водночас, за словами представниці «ОПОРИ», слід враховувати чинник адміністративно-територіальної реформи, внаслідок чого змінилися межі територіальних громад, зокрема й Харкова.

«Але сказати, що рішення абсолютно необґрунтоване і незаконне, не можна»,

— додає вона.

За словами Коцюруби, ситуація, коли людина бере участь у виборчій компанії без особистої присутності в Україні близько пів року та набуває повноважень, потребує перегляду законодавства у цій сфері.