У Верховній Раді досі не отримали клопотання про вибори у Харкові - Суспільне

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Клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова не надходило до парламентського комітету, який має його отримати.

Про це Суспільному ввечері 15 січня повідомили у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, передає NNS.

"Станом на 15 січня клопотання не надходило",

— сказали в секретаріаті.

Минулого тижня Суспільне направило інформаційний запит до Харківської міської ради з проханням надати копію вказаного клопотання. 15 січня редакція отримала відповідь від заступниці міського голови Тетяни Чечетової-Терашвілі, в якому міськрада відмовляє у наданні запитуваної інформації, посилаючись на неналежне оформлення листа. Суспільне скерувало запит повторно.

Що відомо

16 грудня 2020 року помер Харківський міський голова Геннадій Кернес. Повноваження мера виконує секретар міськради Ігор Терехов.

За законом "Про місцеве самоврядування в Україні", не пізніш як на 15-й день після смерті міського голови особа, яка на цей час здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів. Таке клопотання розглядається ВРУ не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови.

30 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що відправить звернення до Верховної Ради 31 грудня — в останній день, коли спливав передбачений законом термін у 15 днів.

Щоб упевнитися, що звернення дійшло до Верховної Ради, Суспільне зверталося до парламенту на початку січня. 5 січня там відповіли, що такого клопотання не отримували. На питання Суспільного щодо цієї ситуації секретар міськради Ігор Терехов відповів, що зробив усе за законом. Оскільки наприкінці грудня-початку січня були державні вихідні, клопотання могло ще не дійти до ВР. Станом на 15 січня з моменту відправлення минуло вісім робочих днів.

В громадській організації "Опора", яка стежить за виборами, припускали, що питання оголошення виборів у Харкові може затягнутися.

Після смерті Кернеса у мережі з'явилася інформація, що між Офісом президента та оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова може існувати домовленість про максимальне сприяння у відтермінуванні виборів мера у Харкові, оскільки якомога швидші вибори можуть бути невигідні Терехову. "Яка домовленість? Домовленість у нас є голосування в раді — обласній раді, міській раді, що публічно. Все інше — чутки", — коментував цю інформацію Аваков. Коли глава МВС очолював Харківську облдержадміністрацію, Ігор Терехов працював його заступником.

Суспільне направляло запит до Харківської міської ради у форматі pdf, без особистого підпису запитувача. На усі попередні запити, направлені в такому форматі, у Харківській міськраді завжди відповідали.