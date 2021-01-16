У Верховній Раді досі не отримали клопотання про вибори у Харкові - Суспільне

- 16 січ. 2021
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Клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова не надходило до парламентського комітету, який має його отримати.
Про це Суспільному ввечері 15 січня повідомили у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, передає NNS.
"Станом на 15 січня клопотання не надходило",
— сказали в секретаріаті.
Минулого тижня Суспільне направило інформаційний запит до Харківської міської ради з проханням надати копію вказаного клопотання. 15 січня редакція отримала відповідь від заступниці міського голови Тетяни Чечетової-Терашвілі, в якому міськрада відмовляє у наданні запитуваної інформації, посилаючись на неналежне оформлення листа. Суспільне скерувало запит повторно.
Що відомо
- 16 грудня 2020 року помер Харківський міський голова Геннадій Кернес. Повноваження мера виконує секретар міськради Ігор Терехов.
- За законом "Про місцеве самоврядування в Україні", не пізніш як на 15-й день після смерті міського голови особа, яка на цей час здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів. Таке клопотання розглядається ВРУ не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови.
- 30 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що відправить звернення до Верховної Ради 31 грудня — в останній день, коли спливав передбачений законом термін у 15 днів.
- Щоб упевнитися, що звернення дійшло до Верховної Ради, Суспільне зверталося до парламенту на початку січня. 5 січня там відповіли, що такого клопотання не отримували. На питання Суспільного щодо цієї ситуації секретар міськради Ігор Терехов відповів, що зробив усе за законом. Оскільки наприкінці грудня-початку січня були державні вихідні, клопотання могло ще не дійти до ВР. Станом на 15 січня з моменту відправлення минуло вісім робочих днів.
- В громадській організації "Опора", яка стежить за виборами, припускали, що питання оголошення виборів у Харкові може затягнутися.
- Після смерті Кернеса у мережі з'явилася інформація, що між Офісом президента та оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова може існувати домовленість про максимальне сприяння у відтермінуванні виборів мера у Харкові, оскільки якомога швидші вибори можуть бути невигідні Терехову. "Яка домовленість? Домовленість у нас є голосування в раді — обласній раді, міській раді, що публічно. Все інше — чутки", — коментував цю інформацію Аваков. Коли глава МВС очолював Харківську облдержадміністрацію, Ігор Терехов працював його заступником.
- Суспільне направляло запит до Харківської міської ради у форматі pdf, без особистого підпису запитувача. На усі попередні запити, направлені в такому форматі, у Харківській міськраді завжди відповідали.