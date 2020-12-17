Помер мер Харкова Геннадій Кернес

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У берлінській клініці "Шаріте" після тривалої хвороби помер Харківський міський голова Геннадій Кернес. Про це 17 грудня повідомив його друг Павло Фукс, - інформує NNS , посилаючись на 2day.kh.ua.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг",

- написав Фукс.

Мер Харкова інфікувався коронавірусом в серпні цього року. Востаннє він з'являвся на публіці 23 серпня 2020 року, під час святкування Дня міста. У міськраді довгий час приховували хворобу Кернеса, офіційно про це оголосили тільки 14 вересня, коли в Харкові почали ходити чутки про хворобу міського голови.

Спочатку Геннадій Кернес лікувався в 17-й міській лікарні, але 16 вересня його медичним бортом перевезли до Німеччини, в берлінську клініку "Шаріте". З тих пір родичі мера час від часу публікували в соцмережах повідомлення про те, що він знаходиться у свідомості і скоро піде на поправку. 2 жовтня друг Кернеса Павло Фукс повідомив про те, що ВІП-пацієнт отримав негативний тест на коронавірус. Тим не менш, весь цей час харківський міський голова залишався в лікарні.

Геннадію Кернесу був 61 рік. Він народився і все життя прожив у Харкові. першу освіту кресляра-конструктора отримав в ПТУ №14, за другою освітою — юрист, захистив кандидатську.

З кінця 1980-х років майбутній мер Харкова займався підприємницькою діяльністю. У 1998 році був обраний депутатом міськради, в 2002 році нетривалий час був секретарем міськради, але через конфлікт з міським головою Володимиром Шумілкіним змушений був залишити цю посаду. Другий раз він стане секретарем міськради вже в 2006 році, коли допоможе Михайлу Добкіну стати міським головою.

Вперше вибори мера Геннадій Кернес виграв у 2010-му році. Через п'ять років більшість харківських виборців знову віддали за нього свої голоси. І на місцевих виборах у 2020 році Харків втретє обрав Кернеса своїм головою. Але покерувати містом він не встиг.

28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах. У нього стріляв невідомий, коли він був на пробіжці в Лісопарку. Тоді його життя висіло на волосині, Кернес кілька місяців лікувався в Ізраїлі, але так і не зміг повністю відновитися, і залишок життя провів в інвалідному візку.

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