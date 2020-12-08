Стали відомі результати виборів мера Кривого Рогу: «слуга народу» програв

На батьківщині Зеленського представник президентської партії Дмитро Шевчик програв своєму опоненту вибори міського голови. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сайт громадянської мережі «Опора».

За результатами виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов, його підтримали понад 97 500 виборців.

"Увечері 7 грудня Криворізька міська ТВК встановила результати повторного голосування. За Костянтина Павлова проголосували 56,97% виборців",

- сказано в повідомленні.

За інформацією "Опори", згідно з підсумковим протоколом міської територіальної виборчої комісії за Павлова ("Опозиційна платформа - За життя") проголосував 97 591 виборець. За його опонента Дмитра Шевчика ("Слуга народу") - 69 369 криворіжців, що становить 40,49%.

Зазначається, що в голосуванні взяли участь 171 299 виборців Кривого Рогу. 4339 бюлетенів було зіпсовано.