Харківська ОДА не привітала українських воїнів з днем ЗСУ, пізніше адміністрація виклала поздоровлення від президента "заднім числом"

Харківська обласна державна адміністрація (ХОДА) вперше за роки війни не привітала українських військових з Днем збройних сил України. Про це повідомило видання «Вечірній Харків», передає NNS.

Також в ХОДА проігнорували привітання президента країни, чиї звернення і офіційні заяви завжди публікувалися на сайті адміністрації.

Журналісти уточнили, що подібний випадок є кричущим порушенням протоколу. Керівництво всіх облдержадмінстрацій України разом з президентом через офіційні сайти звернулося до українських військових зі словами привітань попри вихідний день. Не зробила цього лише Харківська область.

Однак після публікації «Вечірнього Харкова», яка викликала скандал в українських ЗМІ, в адміністрації області вирішили виправити ситуацію, опублікувавши звернення президента "заднім числом".

Згідно зі скриншотами, які зробили журналісти видання з офіційного сайту ХОДА, о 18:57 публікації із заявою Зеленського ще не було, однак о 19:27 вона з'явилася, з вказаним часом публікації 15:16.