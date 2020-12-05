Під Києвом виготовляли іграшки для армії РФ: директор фабрики вибачився (відео)

Фабрика іграшок під Києвом виготовляла ялинкові кульки з логотипом армії РФ. Керівництво вибачилося після розголосу в соцмережах. Про це NNS повідомляє, посилаючись на НВ. На новорічних кульках зображено зірку з написом «Армія Росії».

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас, що в Київській області, виготовляла новорічні кульки з логотипом армії Росії. Керівництво вибачилося за це після розголосу та пообіцяло ретельніше обирати замовлення.

Про іграшки, на яких зображено логотип армії РФ, повідомив у Facebook користувач Сергій Савченко. Він помітив це під час екскурсії на фабрику.

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Після того, як інцидент набув розголосу в соцмережах, виконувач обов’язків голови правління фабрики Павло Гусаков відреагував на нього і підтвердив, що підприємство співпрацює з Росією.

«Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була Російська Федерація. У зв’язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку»,

ㅡ заявив він.

За словами Гусакова, частину продукції фабрика постачала в Росію, а замовлення розміщувалися через спеціальну систему. В.о. голови фабрики додав, що через економічну кризу та скорочення екскурсій він був зайнятий розвитком нових проєктів, тому «всі замовлення від російської сторони йшли без його уваги».

Гусаков запевнив, що новорчіні прикраси з логотипом армії РФ знищили, та пообіцяв, що всі наступні замовлення проходитимуть цензурний та етичний контроль.

«Я поділяю обурення громадськості та перепрошую щодо цієї ситуації. Сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики»,

ㅡ констатував він.