Мер Кривого Рогу Вілкул-старший знявся з виборів

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Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров’я, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Він подякував виборцям за те, що міг працювати мером міста упродовж двох каденцій і отримав найбільше голосів виборців на виборах 25 жовтня.

«Здоров’я, на жаль, стало підводити. А працювати впівсили – це не для мене»,

– зазначив Вілкул.

У відеозверненні Вілкул назвав своїм «наступником» кандидата від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтина Павлова, з яким, як він сказав, в одній команді пропрацював 10 років і який тепер буде ймовірним кандидатом другого туру.

13 листопада стало відомо, що міський голова Кривого Рогу і кандидат в мери Юрій Вілкул госпіталізований до інституту серця Б. Тодурова у Києві. У пресслужбі мерії заявили, що Вілкул почувається нормально і підтримує зв’язок з усіма підрозділами мерії. По завершенню лікування він планує повернутися до роботи.

Раніше 71-річний Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», яку очолює його син Олександр Вілкул, вийшов у другий тут виборів міського голови Кривого Рогу. Другим кандидатом був Дмитро Шевчик («Слуга народу»). За підсумками голосування в першому турі за Юрія Вілкула проголосувало понад 80,6 тис. виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тис. Загалом у виборах мера у Кривому Розі брало участь дев’ять кандидатів. Проголосували 179 тисяч криворіжців.

Як пояснив Громадському координатор громадянської мережі ОПОРА на Дніпропетровщині Вадим Головченко, якщо результати першого туру офіційно оголошені, а потім хтось з тих, хто вийшов у другий тур, знімається, переможцем автоматично стає другий кандидат, що залишився.

Однак ситуація у Кривому Розі поки незрозуміла, бо результати першого туру були оголошені, але зараз суди розглядають позови з вимогою змінити підсумкові протоколи, у зв’язку з чим територіальна виборча комісія офіційно поки не призначила другий тур.

Головченко розповів, що ТВК має провести засідання сьогодні, 17 листопада, о 17:00, але є ризик, що не буде кворуму.

«Багато членів комісії інфікувались ковідом, на попередніх засіданнях ледь назбирали кворум у 10 людей»,

— каже координатор ОПОРИ.

Тож поки незрозуміло, чи відбудеться другий тур у рідному місті президента Зеленського.