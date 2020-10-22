«Опоблок» звинуватив «ОПЗЖ» у підготовці фальсифікацій на виборах

Завантажте мобільний додаток сайту

Політична партія «Опозиційний блок» звернулася до національної поліції та ЦВК з вимогою вжити заходів для запобігання фальсифікації голосування в Донецькій області. За даними політсили, масові фальсифікації готуються представниками партії «Опозиційна платформа - За життя», - повідомляє NNS з посиланням на УНІАН.

Про це йдеться в заяві Донецької обласної організації політичної партії «Опозиційний блок», розміщеній на її офіційній сторінці Facebook.

«Ми звертаємося до Національної поліції України з вимогою провести ретельне розслідування фактів підкупу з боку ОПЗЖ членів виборчих комісій на території Донецької області. Причетні до підкупу і корумповані члени комісій повинні бути притягнуті до відповідальності, - повідомляється в заяві. - Ми закликаємо Центральну виборчу комісію вжити заходів щодо недопущення будь-яких фальсифікацій виборчого процесу».

Стверджується, що через стрімку втрату рейтингу «Опозиційна платформа - За життя» розпочала підготовку масових фальсифікацій місцевих виборів в Донецькій області. Куратором процесу, за даними Опоблоку, виступає відомий «нардеп-регіонал» і колишній представник Януковича у Верховній Раді - Юрій Мірошниченко.

У зв'язку з цим політсила «Опозиційний блок» закликає виборців бути пильними та не попастися в тенета політичних аферистів. Відзначається, що в рядах ОПЗЖ багато відомих «чорних» технологів з великим досвідом фальсифікацій виборів.

«Ці політичні аутсайдери через підкуп і залякування вже встановили свій контроль над більшістю виборчих комісій області. Їх мета - вкрасти голоси жителів Донбасу і нечесним шляхом перемогти на виборах»,

- йдеться в заяві Опоблоку.

В Опоблоці нагадали, що у 2018 році через злочинну змову окремих політиків-кон'юнктурників з владою та олігархами стався розкол партії «Опозиційний блок». А це була єдина політична сила, яка представляла і захищала жителів південного сходу України.

І ось уже два роки на догоду своїм господарям «бойки-медведчуки-льовочкіни-королівські-шуфричі» та інші займаються політичним популізмом і спекуляціями під брендом «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ).

«Їх порожні слова про мир на Донбасі та проблеми його людей насправді переслідують одну мету - завоювання влади. Їх гучні слова і заяви - не більше ніж політичний спектакль. Прикриваючись депутатськими мандатами, вони вирішують свої питання, захищають свої особисті фінансові інтереси»,

- йдеться в повідомленні Опоблоку.