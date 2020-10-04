До Київської облради балотуються шестеро співробітників «1+1» на чолі з Дубінським

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Народний депутат та колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський очолив список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії «Слуга народу». Про це NNS повідомляє з посиланням на видання vybory.detector.media, яке посилається на сайт Центральної виборчої комісії.

Окрім Дубінського, у списку є й інші представники медіагрупи 1+1 media:

№4 у – Володимир Тимофійчук, кореспондент (ІП “1+1 Продакшн»). №9 – Ігор Колтунов, журналіст (ІП «1+1 медіа») №14 – Альона Шерепа, продюсерка (ІП «1+1 Продакшн») №17 – Наталія Книга, випускова редакторка (ІП «1+1 Продакшн») №19 – Марія Кисельова, випускова редакторка (ІП «1+1 Продакшн») №44 – Олеся Шерепа, адміністраторка управління журналістських проектів, (ІП «1+1 Продакшн»).

Загалом партія висунула 84 кандидати.

Нагадаємо, у червні 2020 року Олександр Дубінський очолив осередок «Слуги народу» у Київській області. Від президента він начебто отримав завдання показати найвищий результат партії по всій країні на місцевих виборах.

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