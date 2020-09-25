«ЄС» не висуває кандидата в мери Києва: стало відомо, чому

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Політична партія “Європейська Солідарність” не висувала свого кандидата на посаду мера Києва задля збереження у столиці єдності проєвропейських сил і недопущення “нетипового союзу реваншистів з Банковою”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від “ЄС” Ірина Геращенко, - повідомляє NNS з посиланням на Прямий.

Політик наголосила, що сьогодні “ми стоїмо на порозі реваншу, на порозі непрофесіоналізму”. “І тут дуже важливо не дати жодних шансів патріотичним, демократичним силам розчубитися і розсваритися”,

— зазначила вона.

Ірина Геращенко нагадала, як у 2019 році на виборах до Верховної Ради в окрузі у Голосіївському районі виграв вибори від партії “Слуга народу” Віктор Юрченко, який нещодавно був арештований за хабар. “Юрченко набрав трошечки більше голосів, ніж наш кандидат Володимир Прокопів. А на третьому місці тоді був кандидат від “Голосу”,

— наголосила депутат.

Тому, за її словами, нині “Європейська Солідарність” закликає всі ідеологічно близькі партії не повторювати торішню помилку, а об’єднатися “для захисту принципових для України речей”.

Водночас вона закликала виборців голосувати на виборах за “Європейську Солідарність”, щоб задля захисту інтересів киян у Київській міській раді існував політичний контроль за діяльністю Віталія Кличка, а в Офісу Президента не було можливості узурпувати владу у столиці.

“Мера потрібно буде дуже серйозно моніторити, щоб був політичний баланс. Ми усвідомлюємо, що сьогодні і в Києві, і в інших містах, мерів і міськради будуть схиляти до нетипових союзів з Банковою. Тому я хочу сказати, що перебуваючи в опозиції до цієї влади, ми будемо тримати ідеологічну рамку, моніторити ситуацію, щоб мер не йшов не в той бік”,

— наголосила Ірина Геращенко.

Окрім того, на її думку, мер — це передусім політична фігура, яка реалізує пропозиції депутатів міськради. Тому Ірина Геращенко переконана, що оновлена професійна команда “Європейської Солідарності”, яку веде до Київради Марина Порошенко, стане ще більш потужною, у порівнянні з фракцією депутатів партії поточного скликання.

“Мені здається надзвичайно важливим, якщо ми говоримо про європейську країну, європейську столицю, що саме Київрада буде вирішувати столичні проблеми”,

— підкреслила народний депутат.

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