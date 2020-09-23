Добкін йде у мери Харкова

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Колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін передумав балотуватися у Києві і заявив, що буде боротися за крісло мера Харкова на виборах восени 2020 року, пише Українська правда, передає NNS.

Про це Добкін повідомив у своему Telegram.

"Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови.

Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова",

— написав він.

Крім того, Добкін звернувся до жителів Києва, адже ще в липні 2020 говорив, що буде боротися за крісло глави Києва:

"Спасибі всім, хто підтримував мене, спасибі і тим, хто критикував. У нас все ще попереду!".

Довідка: Добкін був мером Харкова у 2006-2010 рр. У 2007 році у мережі опублікували передвиборчий відеозапис Добкіна, який йому допомагав зробити тодішній помічник Геннадій Кернес, який після виборів став секретарем Харківської міськради.

Наступним мером Харкова став Кернес, а Добкін очолив ОДА.

У 2014 року Добкін був членом "Партії регінов". Він навіть балотувався від партії кандидатом у президенти України. На виборах 2014 року Добкін набрав 3,03% голосів. Згодом пройшов до Ради за списком "Опозиційного блоку".

Колишній регіонал відомий своїми погрозами політикам та критикою революції 2013-2014 рр.

Нагадуємо:

14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.

15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.

Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.

23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув кандидатом на посаду мера Харкова нинішнього міського голову Геннадія Кернеса.