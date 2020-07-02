В кабинетах чиновников могут установить камеры видеонаблюдения

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Киевляне предложили установить в кабинетах чиновников камеры видеонаблюдения, с которых бы трансляция велась круглосуточно и была доступна в Сети. Соответствующая инициатива зарегистрирована на сайте петиций Киеврады.

В документе №9831 отмечается, что установка камер позволит снизить риск коррупции, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

"Предлагаю в целях обеспечения неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и предотвращения коррупционных деяний лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления города Киева, установить в их кабинетах камеры видеонаблюдения, и осуществлять трансляцию видео с них на сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю",

- утверждает автор петиции.

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