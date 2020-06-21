Зеленський розглядає кандидатуру Олени Кравець на мера Києва

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Ще на початку червня ходили слухи, що від “Слуги народу” в мери Києва можуть висунути жінку і це буде сюрприз. Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія під час брифінгу.

“Жінка повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки мера Києва… Трошки інтриги, це може бути жінка. Може бути сюрприз, який поки не хочемо афішувати, оскільки немає механізму праймеріз”,

– сказав він.

За словами Арахамії, як тільки кандидат оголошує себе, то на нього одразу виливають тони бруду.

“Краще зробити це пізніше”,

– додав він.

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Схоже час настав. Ймовірною кандидаткою на пост очільниці столиці може стати колега президента по студії “Квартал 95” Олена Кравець.

Про це, у своєму Telegram написав Тарас Березовець:

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