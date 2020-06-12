Вінницьку область очолить екс-гравець і директор команди КВК

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Кабінет міністрів погодив звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА та призначення на цю посаду чинного очільника Держуправління справами Сергія Борзова. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Як стало відомо NNS , відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю 12 червня.

«Проєкти указів президента України по Вінницькій ОДА - про звільнення Скальського Владислава Володимировича та про призначення Борзова Сергія Сергійовича»,

- зачитав текст рішення про погодження міністр Кабміну Олег Немчінов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 вересня 2019 року призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА.

Що відомо про його наступника?

Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.

Народився у Вінниці 1980 року. Закінчив 35-ту школу на Вишеньці. Навчався на історичному факультеті Вінницького педуніверситету. Борзова багато вінничан знають ще з 2006 року, коли він займався підприємницькою діяльністю і створив команду «Вінницькі перці», яка стала популярною і вийшла на телеекрани країни. «Вінницькі перці» фактично були його стартапом. Пізніше Борзов став ще директором команди КВН «Збірна України».

У 2014 році Сергій Борзов отримав пропозицію працювати на держслужбі. Тоді він переїхав до Києва. Пізніше забрав до столиці і родину. Разом з дружиною Іриною Борзовою виховують двох доньок і сина.

В Сергія Борзова дві вищі освіти і 6-річний досвід державної роботи на різних посадах в Державному управління справами. У 2018 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність - управління суспільним розвитком. Кваліфікація-магістр управління суспільним розвитком.

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