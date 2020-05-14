Нацполіція закупила медалей на понад 6 мільйонів гривень

Завантажте мобільний додаток сайту

Нацполіція України закупила нагород на суму 5,7 мільйона гривень – це понад 33 тисячі мідних медалей, які будуть використовувати як заохочувальні відзнаки за сумлінну службу.

Як показують результати торгів з фірмою “Герольдмайстер”, договір уклали 21 квітня 2020 року. Про це NNS стало відомо від журналістів “Слідство.Інфо”, які посилаються на портал публічних закупівель Prozorro.

Такі відзнаки затвердив своїм наказом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навесні 2019 року. А вже до кінця травня 2020 року компанія має поставити 33 тисячі 300 медалей, виготовлених зі сплавів міді.

Які медалі замовили:

14 тисяч з написом “10 років сумлінної служби”,

10 тисяч — “15 років сумлінної служби”,

8,3 тисячі — “20 років сумлінної служби”,

1 тисяча — “Ветеран служби”.

Всередньому ціна однієї медалі складає приблизно 174 гривні.



Одна з медалей, закуплених НПУ (ескіз) / фото зі “Слідство.Інфо”

Що ще замовляла НПУ у “Герольдмайстер”

► Також відомо, що у 2019 році НПУ за підсумками конкурсу замовила цій ж фірмі 7 тисяч жетонів на майже 1 мільйон гривень.

► За інформацією “Вісника державних закупівель”, у 2016 році Нацполіція закупила там же закупила 100 тисяч жетонів майже на 6 мільйонів гривень.