Мэр Днепра Филатов: зеленые попугаи и подонки, а аэропорт где?

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Мэр Днепра Филатов: «Мост стоит зеленые попугаи и подонки, а аэропорт где?». Кричащее обращения мэра Днепра Филатова к действующей власти. Порвал как «Тузик тряпку» по всем пунктам. О разгромном обращении, NNS узнал из фейсбука мэра Днепра.

Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь (не забудьте попкорн). Дальше цитируем без правок.

«Последние законодательные инициативы партии власти по борьбе с коронавирусом опять избавили наш Город от аэропорта. Единственного во всей Вселенной населённого пункта-«миллионника», который не имеет полноценно работающих воздушных ворот. Строительство аэропорта тупо вычеркнули из госбюджета.

...

Наверное, мне бы следовало обратить внимание высоких товарищей, что не стоит сворачивать инфраструктурные проекты даже в кризис, хотя бы потому, что любые стройки - это рабочие места, индустрия, локомотивы экономики. Что, наоборот, нужно накачивать экономику деньгами. Или, например, указать на то, что несчастный миллиард гривен на аэропорт можно взять в том же Дорожном Фонде, где этих миллиардов целых 70.

...

Но я буду максимально откровенен.

Как всегда.



Ребята, аэропорт Днепру обещал построить лично Президент. Лично. Наверное, он просто не успел уследить за этими изменениями в госбюджет, которые вы тут нарисовали. Так вы ему покажите моё сообщение.

...

И сами почитайте внимательно.

И вспомните.



Как вы, зелёные попугаи, втаптывали мое честное имя в грязь за злонесчастный Мост. Рассказывавшие, что я построил его из «говна и палок». Не давшие из госбюджета на ремонт ни копейки денег. Ничего не понимающие в капитальном строительстве. Все вы, богданы с дубинскими, кривляющаяся шобла чертей, не сделавших в своей жизни ничего доброго и полезного. Вы, кидавшие в тюрьмы моих подчинённых и выбивавшие из несчастного Беккера, 80-летнего больного старика на меня показания. Снимавшие про меня гнусное шоу 95-го квартала, где вы ржали, подонки, что я не сижу в тюрьме лишь по одной причине, что моя жена спит с прокурором.

...

Вы провели меня через 40 кругов ада лишь потому, что я вышел и сказал:

«Вот Мост, а вы постройте теперь Аэропорт, и я сразу напишу заявление на увольнение. Раз вам этого хочется. Ведь Днепр так хочет летать»

Напомнить, а? Моё старое видео посмотрите с открытия Моста.

...

Знаете, ребята. Наверное, я не самый лучший мэр и, быть может, не все делаю хорошо. Делаю, как умею.

...

Но вот - Мост. Вот он, бля! Стоит и ездит.

...

А аэропорт где? Мы так не договаривались. Положите Аэропорт на место.

...

Вы его обещали не мне. Людям!

...

А ещё я процитирую одного очень уставшего человека, который видел жизнь: «Власть это не только слава и признание, это - тяжкий крест, когда каждый день ты должен принимать непопулярные и тяжелые решения» (с)



Теперь, наконец, вы смогли это прочувствовать на собственной шкуре...»