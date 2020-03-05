Зеленський прибув на Полтавщину, відвідає Нові Санжари (відео)

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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Полтавщину. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента України.

Згідно інформації, отриманої NNS , глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з ходом реалізації проекту «Розвиток автомобільної дороги Н-31» та презентація проектів «Великого будівництва» у Полтавській області на відео нижче: