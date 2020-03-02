Гончарук прокоментував свою «відставку»

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував чутки про свою відставку на сьогоднішньому брифінгу. Про це NNS повідомляє з посиланням на пряму трансляцію прес-конференції посадовця.

Згідно отриманої NNS інформації, Гончарук повідомив, що не писав жодних заяв.

"Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав. Також багато знаю, чув, вочевидь цього тижня буде ще багато консультацій з президентом та Верховною Радою. Станом на зараз я нічого більше коментувати не хочу", – наголосив прем’єр.

Щодо звільнень інших міністрів Гончарук сказав наступне:

"Я вже давно заявляв, що ми думаємо про серйозне підсилення уряду. Це командне рішення, яке залежить від президента, колег в парламенті. Яким буде фінальне рішення – я зараз не хотів би коментувати, оскільки воно ще на столі. Говорити про те, кого ми плануємо замінити – зарано".

Також Гончарук прокоментував свою зустріч з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Я кожного дня з кимось зустрічаюся, з кимось розмовляю, іноді, не повірите, навіть з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Обмінялись думками щодо того, що відбувається, обговорили низку робочих питань", - сказав прем'єр.