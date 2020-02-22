Мэр Днепра жестко обратился к главе МОЗ: «от этого п@здеца вы не спрячетесь даже на карантин»

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Мэр Днепра Борис Филатов обратился к главе МОЗ Зоряне Скалецкой, которая заявила, что проведет 2 недели в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами и напомнил ей о том, что когда она выйдет оттуда, то у всего здравоохранения страны закончатся деньги из-за решений Кабмина.

Об этом NNS стало известно от журналистов «ДП», ссылающихся на пост Филатова, который он разместил на своей странице в Facebook.