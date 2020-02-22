Мэр Днепра жестко обратился к главе МОЗ: «от этого п@здеца вы не спрячетесь даже на карантин»

- 22 лют. 2020
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Мэр Днепра Борис Филатов обратился к главе МОЗ Зоряне Скалецкой, которая заявила, что проведет 2 недели в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами и напомнил ей о том, что когда она выйдет оттуда, то у всего здравоохранения страны закончатся деньги из-за решений Кабмина.
Об этом NNS стало известно от журналистов «ДП», ссылающихся на пост Филатова, который он разместил на своей странице в Facebook.
«Напоминаю министру здравоохранения, закрывшейся на две недели на обсервацию в Новых Санжарах, что к тому моменту, как она оттуда выйдет, как раз закончатся деньги у ВСЕГО здравоохранения в стране.
Не забывайте, что вы заложили в госбюджете субвенцию на здравоохранение только на первый квартал 2020 года.
И всё.
В конце прошлого года я и другие мэры орали об этом ором на Кабмине.
Но вы же самые умные, слышите только голоса у себя в голове.
И от этого п@здеца вы не спрячетесь даже на карантин.
Уважаемые доктора 4-й больницы, сегодня в обед я у вас. Посидим, за жизнь потрындим»,
— написал Филатов.
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