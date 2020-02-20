Гончарук срочно отправился в Новые Санжары

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В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram и во всех других социальных сетях, где только зарегистрирован.

Гончарук сообщил, что безотлагательно вылетает в Полтавскую область.

"Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб Уряду працюватиме в Нових Санжарах",

- написал он.

Напомним, ранее депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.