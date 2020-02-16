«Слава Україні! Героям слава!»: Забродський розповів про скасування вітання

- 16 лют. 2020
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Депутат фракції "Європейської Солідарності" Михайло Забродський пояснив, чи означає позбавлення Стройового статуту ЗСУ статусу закону одночасне скасування вітання "Слава Україні! Героям слава!"
Про це повідомляє NNS з посиланням на "Прямий".
"Як ви знаєте, зараз в інтернеті піднімається чимала хвиля обурення тим, що нещодавно Верховна Рада голосуванням майже всього залу відмінила дію Стройового статуту. Основна претензія, яка висуваєтся до законотворців, - що разом з відміною Стройового статуту відмінилося славне, нещодавно введене бойове вітання "Слава Україні! Героям слава!" Одразу хочу сказати, що відміна Стройового статуту, а точніше, позбавлення його статусу закону України, не має нічого спільного з метою відмініти вітання, яке було нещодавно введене і вже прижилось у ЗСУ", - сказав Забродський.
Він пояснив, у чому справа.
"По-перше, згідно закону, до 1 березня діє стара версія Стройового статуту, яка чітко визначає виконання військового вітання і,зокрема, існування вітання "Слава Україні! Героям слава!" Тим же законом Кабінету Міністрів, а точніше, Міністерству оборони доручено розробити свій відомчий документ, який би визначав ті положення, які до цього часу містились у Стройовому статуті з відповідним виконанням військового вітання... Особисто у мене немає жодних сумнівів, що якщо хтось буде зазіхати на вітання, яке було введене і прижилося у Збройних силах..., у керівному документі, над яким зараз працює Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗСУ, всі ці моменти будуть врегульовані", - наголосив Забродський.
Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада скасувала закон про Стройовий статут Збройних сил. У першому читанні таке рішення підтримали 300 депутатів, у другому - 278 (проти проголосували 27 депутатів).
Тепер питання про військовий лад, прапор і військове вітання має вирішувати Міністерство оборони.
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