У Запоріжжі створили взвод військової поліції за стандартами НАТО

- 05 лют. 2020
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Східне територіальне управління Військової служби правопорядку України сформувало взвод військової поліції, що стане частиною Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Про це NNS стало відомо з матеріалу від #ШоТам.
Зазначається, що кандидатів у підрозділ, що складається із 22 військовослужбовців, відбирали впродовж 2019 року з-поміж кращих у чотирьох зональних відділах та військовій частині А2176.
Кілька місяців бійці проходитимуть навчання та практичне відпрацювання навичок.
У червні 2020-го на них чекає внутрішня перевірка, а 2021-го взвод пройде атестацію Північноатлантичного альянсу.
Яке завдання взводу
Гарантування безпеки і порядку серед військових — це завдання, покладене на бійців першого в Запорізькій області взводу військової поліції.
За даними, у майбутньому 22 бійці стануть частиною Литовсько-Польсько-Української миротворчої бригади.
Вони проходитимуть навчання за стандартами НАТО і братимуть участь у міжнародних операціях. Кандидатів на службу відбирали за жорсткими критеріями.
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