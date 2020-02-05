У Запоріжжі створили взвод військової поліції за стандартами НАТО

05 лют. 2020
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Східне територіальне управління Військової служби правопорядку України сформувало взвод військової поліції, що стане частиною Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Про це NNS стало відомо з матеріалу від #ШоТам.

Зазначається, що кандидатів у підрозділ, що складається із 22 військовослужбовців, відбирали впродовж 2019 року з-поміж кращих у чотирьох зональних відділах та військовій частині А2176.

Кілька місяців бійці проходитимуть навчання та практичне відпрацювання навичок.

У червні 2020-го на них чекає внутрішня перевірка, а 2021-го взвод пройде атестацію Північноатлантичного альянсу.

Яке завдання взводу

Гарантування безпеки і порядку серед військових — це завдання, покладене на бійців першого в Запорізькій області взводу військової поліції.

За даними, у майбутньому 22 бійці стануть частиною Литовсько-Польсько-Української миротворчої бригади.

Вони проходитимуть навчання за стандартами НАТО і братимуть участь у міжнародних операціях. Кандидатів на службу відбирали за жорсткими критеріями.

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Автор: Маруся Оффон

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