У квартирі в Дніпрі виявили понад 500 кажанів, які ховалися під обшивкою (фото)

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У Дніпрі в одній з квартир багатоповерхівки виявили понад 500 кажанів, які ховалися під обшивкою балкону. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, подія трапилася 20 грудня в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова в місті Дніпро. Заявники повідомили, що під обшивкою балкону чути звуки кажанів.

По прибуттю до місця виклику, фахівці ДСНС демонтували утеплюючу обшивку балкону та виявили цілу зграю кажанів.

«Відловивши понад 500 криланів, надзвичайники помістили їх в картонні коробки з отворами, аби ті мали змогу дихати»,

— йдеться в повідомленні.

Після чого рятувальники передали їх волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark, що знаходиться в місті Харків.