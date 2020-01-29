В Кривом Роге мужчина нашел в супермаркете $10000

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В супермаркете, который находится в Терновском районе Кривого Рога, один из покупателей нашел на полу конверт, в котором находилась крупная сумма денег – 10 тысяч долларов.

"Приехал в магазин, буквально на три минуты. Когда выходил, увидел пакет. Мимо уже прошли, пожалуй, человек пять. Передо мной парень вообще наступил на него. Я обратил внимание, потому что была банковская печать на конверте. Поднял, развернул, посмотрел, а там – деньги", – рассказал Игорь Ефремов местному изданию "Рудана", передает segodnya.ua.

Парень подошел к охраннику и попросил записать его номер телефона на случай, если вернется владелец пакета. Затем Игорь поехал домой, а примерно через час появился и тот, кто потерял конверт. Он был в панике, позвонил Игорю и договорился о встрече.

"Закончилось все тем, что просмотрели видео с камер наблюдения, где были зафиксированы даты банка. Эти даты совпали с теми, что и на найденном конверте. Мы встретились в отделе полиции. Парень был очень расстроен, все перечислил. Он меня поблагодарил, работники полиции тоже были в шоке. Говорят, не каждый день случаются такие ситуации. Парень рассказал, что заехал в магазин за шоколадкой. А я пошутил, что она ему дорого бы обошлась с потерей, но ему было не до шуток", – рассказал Игорь.

Он также объяснил, почему поступил именно так: "Я решил отдать деньги, потому что это большая потеря для человека. Для меня – временная радость или покупка, а для человека – горе. Мне неизвестно, куда эти деньги должны были пойти".