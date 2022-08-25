25 загиблих, серед них двоє дітей – у Чапліно завершено пошуково-рятувальні роботи

У Чапліно, що на Дніпропетровщині у Синельниковському районі, завершено пошуково-рятувальні роботи. На жаль, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару, збільшилася. Про це повідомив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає NNS.

На Дніпропетровщині завершилися рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому сектору та залізничній станції селища Чаплине.

Внаслідок обстрілів російських окупантів було вбито 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку (його маму і брата вдалося врятувати), ще одна 6-річна дитина загинула під час пожежі в авто біля залізничної станції.

Поранення дістала 31 людина.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що російські окупанти обстріляли селище Чаплине, внаслідок чого 15 людей загинуло і півсотні отримали поранення. Ракета влучила, зокрема, у пасажирські вагони зт людьми. Під час вечірнього відеозвернення президент України повідомив, що кількість жертв ракетного удару російських збільшилась до 22. Наразі відомо, що жертв ще більше.

24 серпня росія атакувала Чаплине, багато загиблих — все що відомо (фото)