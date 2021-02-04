В дитсадку раптово померла 19-річна вихователька: трагедія на Полтавщині

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У селі на Полтавщині під час робочого дня померла 19-річна дівчина, яка працювала в дитячому садку. Про це пише місцеве видання Kolo.News, передає NNS , посилаючись на НВ.

Трагедія сталася 3 лютого в селі Нова Михайлівка. За словами колег, дівчина сиділа з помічницею вихователя у спальні біля хлопчика, вихователькою якого була, коли їй раптово стало погано.

«Встигла сказати: „Мені щось погано“ і знепритомніла. Колеги кинулися на допомогу. Першою прибігла фельдшерка нашого ФАПу, потім лікарі з сусіднього села, а потім вже й швидка прибула, але дівчина раптово померла, і всі реанімаційні заходи не діяли — їх продовжували, але…»,

— розповіла сільська староста Валентина Пазущан.

Завідувачка дитячим садком Марина Хорольська заявила, що швидка їхала до дівчини 27 хвилин, до цього їй намагалися допомогти троє медиків.

«Дітки вже спали, а ми, працівники, почали надавати допомогу, подзвонили батькам Марини, місцевим фельдшеру і медикам з сусіднього села (вони саме були поруч, в нашому селі на виклику). Та і я маю медичну освіту, тому ми спочатку намагалися привести до тями нашу колегу. Ні уколи, ні масаж серця, ні штучне дихання — нічого не допомагало…»,

— додала вона.

Дівчина працювала в садочку з 18 років, скарг на здоров’я не мала. Причину трагедії встановлять після розтину. У Департаменті з питань оборонної роботи та цивільного захисту Полтавської ОДА заявили, що попередній діагноз — «біологічна смерть до прибуття бригади екстреної медичної допомоги».

Місцеві жителі в соцмережах висловлюють співчуття через трагедію.

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