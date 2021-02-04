На Київщині жінка підпалила готельний номер через сварку з адміністратором

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У місті Бровари на Київщині жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати, загальною площею 26 квадратних метрів, - повідомляє NNS , посилаючись на Національну поліцію у Київській області.

Правоохоронці встановили, що 32- річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу, підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла у невідомому напрямку.

На місці події працювали Рятувальники, які швидко локалізували подежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація готелю прийняла рішення евакуювати шістьох пожильців готелю. Потерпілих серед них немає.

Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту.

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