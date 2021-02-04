Смертельна пожежа у запорізькій лікарні: названо попередню причину

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На позачерговому засіданні комісії з ТЕБ і НС в Запорізькій облдержадміністрації обговорили причини смертельного займання та заходи з запобігання таким трагедіям у майбутньому.

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя, передає NNS.

Попередню причину пожежі озвучив головлікар закладу Володимир Шикаренко. За його словами, загорілося медичне обладнання.

Цю ж версію підтримує й голова Запорізької ОДА Олександр Старух, який керував ліквідацією пожежі — вибухнув апарат штучної ветиляції легень іноземного виробництва.

Хто саме виробник Старух не уточнив, зазначивши лише, що не російський.

"В приміщенні, де не було пожежної сигналізації, вибухнуло кисневе обладнання, коли його встановлювали. Причину вивчає слідство",

– прокоментував Старух.

Нагадаємо, пожежа спалахнула проти ночі 4 лютого в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Горів перший поверх п’ятиповерхової будівлі мед закладу, де розташована реанімація для хворих на COVID-19. Від отруєння чадним газом на місці загинули 26-річна лікарка, а також 64-річна, 76-річна та 91-річна пацієнтки, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Правоохоронці відкрили справу про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України), на місці пожежі досі працюють експерти.

У Запорізькій області п’ятниця, 5 лютого, оголошено День жалоби по загиблих у лікарні.

Фото: Depo.Запоріжжя