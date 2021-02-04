Пожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинули чотири людини

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У Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та молода лікарка.

Про це на місці події повідомив голова ОДА Олександр Старух, пише Укрінформ, передає NNS.

"Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів",

- сказав Старух.

Відомо, що 8 евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. На першому поверсі, де відбулась подія, пацієнтів не залишилось. Всього в корпусі перебувало 29 людей. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує.

"На першому поверсі перебували люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках",

- додав губернатор.

Старух пообіцяв, що найближчим часом всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.

На місці події створили пост дезінфекції.

Як повідомляють у Telegram-каналі Блискавка, загиблим хворим жінкам було 91, 76 та 64 роки. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Загиблим медиком виявилася лікар-інтерн Глива Ольга Сергіївна. Дівчина перебувала на нічному чергуванні, коли сталася масштабна пожежа.

Молода жінка 1994 року народження (на фото нижче), родом з міста Кропивницький (раніше Кіровоград). Про це повідомляє видання Телеграф.





Міністр охорони здоров`я України Максим Степанов зранку 4 лютого заявив, що терміново вилітає до Запоріжжя.

Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано - поряд із ними рідні та лікарі. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії.

написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області