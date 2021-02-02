Чоловікові, який спалив «Епіцентр» в Первомайську, загрожує довічне (фото, відео)

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У Первомайську Миколаївської області сьогодні, 2 лютого, виникла масштабна пожежа в торговому центрі "Епіцентр". Про це повідомили в прес-службі ДСНС України, передає NNS .

"2 лютого о 12:58 в смт. Первомайськ в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа на площі близько 800 кв.попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідує 12 осіб і 4 одиниць техніки",

- йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що вогонь поширився на 4 тисячі метрів квадратних.

Підозрюваного у підпалі вже затримали. Повідомляється, що він прийшов до супермаркету з ножем та сокирою. Коли охоронець намагався його нейтралізувати, вдарив того сокирою і продовжував розливати займисту рідину. Потім, коли все спалахнуло, втік, але був спійманий у дворах.

За словами міського голови Первомайська Олега Демченка, під час затримання чоловік був напідпитку. Правоохоронцям палій зізнався, що спеціально приїхав до Первомайська, аби підпалити магазин, але не уточнив звідки.

Водночас Демченко зауважив, що 90% контактів у мобільному телефоні затриманого з Запорізької області.

«Він каже, що приїхав цілеспрямовано, щоб спалити «Епіцентр», у нього неприязні стосунки, як він каже, з директором. Поліція зараз відпрацьовує версію, пізніше можна буде сказати більш точні дані»,

— наголосив мер Первомайська.

Злочинцю може загрожувати покарання у вигляді довічного ув'язнення.Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет на сторінці у Фейсбуці.

Він уточнив, що чоловік був затриманий в порядку статті 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями, санкція яких може позбавити зловмисника волі довічно.

«За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. На місці пожежі в даний час поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок. Попередньо вдалося евакуювати всіх відвідувачів і працівників ТЦ»,

- заявив Шайхет.

Початок пожежі