На Київщині поліцейські та співробітник СБУ викрадали людей

01 лют. 2021
Перегляди: 95

Завантажте мобільний додаток сайту

Організоване бандитське угруповання перевертнів у погонах діяло на території Київської області. Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає NNS .

За даними правоохоронців, до складу банди входили п'ять громадян, двоє з яких були діючими співробітниками поліції, один – співробітник Служби безпеки України.

В угрупованні були розподілені ролі. Двоє з учасників банди підшукували жертв серед забезпечених громадян і передавали інформацію силовикам. Поліцейські та агент СБУ стежили за жертвами, вивчали їхній спосіб життя, організовували викрадення з метою вимагання грошових коштів.

Викрадених вивозили на орендованих автомобілях в лісопосадки, били, погрожували зброєю і вбивством.

Серед викрадених були підприємці, які займалися ІТ-технологіями.

Розкрито три злочинні епізоди. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 5 млн грн.

Раніше ми повідомляли Закон про зброю Рада розгляне цього тижня - Разумков

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм

Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне