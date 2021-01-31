ВІДЕО - На Харківщині побилися депутати на сесії міськради, постраждав і мер

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На Харківщині побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Главком. Одного з депутатів міської ради Ізюма кілька разів ударили в голову і два рази звалили з ніг.

Подія сталася 26 січня у вівторок під час сесії Ізюмської міської ради. Бійка обранців відбулася на другій годині сесії і транслювалася в прямому ефірі.

Уточнюється, що бійка виникла між членом фракції ОПЗЖ Денисом Штейманом і Анатолієм Жидковим з «Нових облич».

На відео з сесійної зали видно, як депутат Штейман підійшов до Жидкова, направивши на нього смартфон.

Представник «Нових облич» піднявся з місця і спробував вдарити опонента, але отримав удар в голову і впав. Потім конфліктуючі сторони перемістилися до президії. Там колеги намагалися розборонити депутатів.

Жидков як мінімум ще раз падав від удару. Бійка супроводжувалася нецензурною лайкою.

Сесію довелося перервати.

Спочатку мер Ізюма Валерій Марченко намагався втихомирити депутатів, звертаючись до них в мікрофон з президії. Коли міський голова зрозумів, що його спроби марні, він пішов розбороняти депутатів і сам був повалений на підлогу.

Обидва депутати написали заяви в поліцію. Правоохоронці повинні відкрити кримінальне провадження за даним фактом.

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