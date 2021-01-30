Старшокласник із Запоріжжя, якому стало погано в школі, помер

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Раніше NNS повідомляла про те, що у старшокласника із Запоріжжя на уроці фізкультури зупинилося серце, він у комі знаходився в лікарні. На жаль, стало відомо, що хлопець помер.

Сьогодні вночі, 30 січня, 16-річний Олександр, який пережив клінічну смерть у Запорізькій загальноосвітній школі №15, помер у лікарні, інформує ria-m.tv.

Про це журналістам повідомила колега мами хлопця. У коментарі лікарі Запорізької обласної дитячої лікарні також підтвердили факт смерті підлітка.

Відомо, що хлопець перебував у стані медикаментозної коми, дихати йому допомагав апарат штучної вентиляції легенів. Лікарі застосовували препарати, які стимулюють кровообіг і серцеву діяльність, але марно - у дитини зупинилося серце.

Нагадаємо, 27 січня в Запорізькій загальноосвітній школі №15 сталася НП. Перед уроком фізкультури, в шкільній роздягальні, у 16-річного хлопця сталася зупинка серця. До приїзду медиків "швидкої" учень пережив клінічну смерть. Однокласники Олександра розповідають, що вони готувалися до фізкультури. В один момент школяр зайшов в роздягальню і втратив свідомість. Учні одразу покликали шкільну медсестру та вчителя на допомогу. 7 хвилин медична сестра Анна Бончева з учителем фізкультури робили старшокласнику непрямий масаж серця. 4 рази їм вдавалося повернути йому дихання, але перед приїздом карет "швидкої" серце хлопця зупинилося повністю. Близько 40 хвилин медики двох бригад реанімували учня в школі, після чого доправили до лікарні у важкому стані.

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