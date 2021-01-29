На військовому полігоні загинув солдат

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На одному із загальновійськових полігонів сталася трагедія – загинув військовослужбовець, повідомляє NNS , посилаючись на Оперативне командування «Північ».

«На жаль, 28 січня, близько 9.15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця. Механік-водій мтлб, що буксувалася, в умовах обмеженої видимості бойової машини, не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть»,

зазначається в повідомленні командування.

Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування "Північ" пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу. Але біда все ж-таки сталася... Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді.

Командувачем оперативного командування "Північ" призначено розслідування даного трагічного випадку. Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність.

Слідство триває, і про його висновки буде повідомлено додатково. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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