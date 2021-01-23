Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: деталі й версії

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21 січня близько 15:00 на околиці Харкова сталася пожежа у пансіонаті «Золотий час», в якому перебували літні люди. Загинули 15 осіб, п’ятьох шпиталізували з опіками, отруєнням чадним газом та у стані стресу. Влада визначила подію як надзвичайну ситуацію державного рівня. І заявила, що будинок для літніх людей не мав на це належних документів.

Про деталі і версії пожежі повідомляє Радіо Свобода, передає NNS.

Приватний будинок для літніх носив назву «Золотий час» та був розташований на вулиці Нижня Гиївська, 150-Б у Харкові. Близько 15:00 двоповерхова будівля загорілася.

За попередньою інформацією, у будинку перебували 27–28 літніх людей, а також 4 особи обслуговуючого персоналу.

Площа пожежі сягала 100 метрів квадратних. Вогонь гасили пів сотні рятувальників, і вже за півтори години пожежа була повністю ліквідована.

За офіційними даними, внаслідок надзвичайної події загинули 15 людей віком від 57 до 81 року.

Будинок, в якому сталась пожежа, розташований у приватному секторі. Коли мешканці сусідніх будинків відчули запах диму та помітили пожежу, відразу кинулися рятувати тих, хто був всередині.

«Вибігли – нічого не видно спочатку було. Потім дивлюся – гар. Почали допомагати виносити звідти бабусь, дідусів. Це будинок для людей літніх, як пансіонат. Туди родичі приїжджають. Це, напевне, доглядають, якщо хворий, після операції. Десь пів року, може рік цей пансіонат працює. А раніше чого в цьому домі тільки не було – і секта якась, і наркологічний центр. Бабусі, які там лежать, деякі ходять, після операції, дехто зі стареньких ходив, є лежачі люди, у памперсах»,

– розповіла місцева мешканка Світлана.

Місцеві жителі розповідають, що коли помітили пожежу, людей охопила паніка. Те, що відбувалося у будинку для літніх людей, називають «суцільним пеклом».

«Це було просто якесь пекло. Вся вулиця була в диму, загорілося дуже швидко. Сусіди просто не встигали – у всіх була паніка. Я, як вийшла, побачила цих людей в памперсах, які не можуть рухатися, вони не самостійні, побігла відразу за ковдрою – просто хотілося їх зігріти. Їм, напевне, років по 80 – вони вже не самостійні, тут і з ДЦП є»,

– розповіла жителька району Ксенія Нескоромна.

Найстрашніше, кажуть очевидці, було на другому поверсі будинку – саме там була більшість лежачих мешканців пансіону. Через решітки на вікнах потрапити всередину було важко навіть рятувальникам.

За словами очевидців, а ні місцевим, а ні представникам влади із власником будинку зв’язатися не вдалося – про нього було дуже мало відомо і він не виходив на зв’язок.

Журналістам родичка однієї з загиблих розповіла: у пансіоні літня жінка, яка хворіла на діабет, перебувала на основі офіційної угоди, підписаної із власником будинку. Жінка каже: її родичці у пансіонаті все подобалось.

«Вона потоваришувала тут з кимось. Два місяці тут була. Ставлення і все тут було шикарне»,

– запевнила вона.

Будинок не був зареєстрованийа як об’єкт з масовим перебуванням людей – ДСНС

Подію, яка сталась у пансіоні «Золотий час» ДСНС та Національна поліція кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного значення.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив на позачерговому засіданні уряду, що будинок не був зареєстрований як об’єкт з масовим перебуванням людей.

Разом із цим голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

«За попередніми даними, сьогодні, 21 січня, мали ремонтувати газове обладнання в цьому будинку і задимлення було саме в районі газового лічильника»,

– сказав голова Нацполіції.

Також Ігор Клименко зазначив, що на будинок, де сталася пожежа, немає жодних офіційних документів, які б підтверджували його діяльність як хостелу чи будинку для літніх людей. Нині поліція перевіряє всіх осіб, які можуть бути причетні до трагедії. Зокрема, правоохоронці вже встановили власника будівлі, який здав його в оренду. Також у поліції розповіли, що власника перевіряють на наявність ще кількох схожих будинків, які могли бути також переобладнані в будинки для літніх людей. Нині вже встановлений один такий будинок, де перебувають щонайменше 25 осіб.

Директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага повідомив журналістам, що жодних установ для літніх людей у будинку на вулиці Нижній Гиївській не зареєстровано.

Ба більше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інформації щодо закладу немає не лише у органів соціального захисту.

«Цей будинок буквально не існує на планах міста»,

– повідомив Аваков.

Утім, депутат Харківської міської ради Ігор Черняк на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис, у якому йдеться про те, що «Золотий час» – це самовільна забудова, яку «завдяки корупційним схемам узаконили через суд».

У справі про пожежу в Харкові затримали 4 осіб – генпрокурор

Прокуратура з поліцією затримали чотирьох осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей у Харкові, де 21 січня сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 людей, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, зокрема, затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку і його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

«Встановлено, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка, ймовірно, використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті «Золотий час» вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень»,

– написала Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці 22 січня.

За її словами, у затриманого власника – на ділянці одразу два будинки. «На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання, шляхом під’єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений», – додала генпрокурор.

Вона також повідомила, що під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена також діяльність так званого «реабілітаційного центру» для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їхнього перебування та точна кількість встановлюється.

«Наразі слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де відбулася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки та огляд місця події із залученням експертів»,

– написала Венедіктова.

За даними генпрокурора, слідчі перевіряють такі основні версії:

пожежа виникла внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню);

пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;

пожежа виникла внаслідок замикання електромережі.

Також прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять, чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов’язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об’єкті.

У Мінсоцполітики заявили, що терміново почнуть проводити перевірки подібних установ

Після трагічної пожежі у Мінсоцполітики заявили, що терміново почнуть проводити перевірки подібних установ. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Наразі ми організовуємо перевірку для виявлення подібних закладів, інформація про яких відсутня у реєстрі надавачів соціальних послуг. Ми перевіримо умови проживання та перебування людей похилого віку в таких закладах та посилимо відповідальність для людей, які працюють не в правовому полі. І не лише у Харківській області»,

– наголосила Лазебна.

У МВС також наголосили, що подібні перевірки є необхідними, адже робота таких закладів має бути контрольованою.

«Особливий цинізм ситуації в тому, що цей будинок рекламувався на телебаченні та в інтернеті. Тому є пропозиція провести перевірки всіх пансіонатів для престарілих, які рекламуються в мережі. Щонайменше перевірити рекламодавців на наявність дозволів»,

– зауважив Арсен Аваков.

Нині сайт пансіонату «Золотий час» не працює.

Але зберігся його опис на сайті «Пансіони UA», де «Золотий час» має «топову пропозицію», також зазначено, що вартість проживання 1 людини складає 450 гривень на добу, або ж 6 тисяч гривень на місяць.

23 січня в Україні оголошено жалобу за загиблими в Харкові.