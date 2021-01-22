42 поранення: у Тернополі обстріляли хлопчика, який катався на санках

- 22 січ. 2021
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У Тернополі до лікарні потрапив 11-річний хлопчик, який дістав значні поранення під час катання на санчатах. Ймовірно, від вогнепальної зброї.
Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області, пише Громадське, інформує NNS.
Так, медики діагностували у хлопчика множинні поранення по всьому тілу. Під час операції з його ран вилучили приблизно три десятки сторонніх предметів, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі він потребує ще однієї операції — для цього хлопчика доправили до лікарні у Київ.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 296 статтею (хуліганство) Кримінального кодексу. Кожна із частин цієї статті передбачає різне покарання — від штрафу до позбавлення волі. Однак хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї передбачає від трьох до семи років тюрми.
Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили у квартирі одного з мешканців зброю — її направили на експертизу.
Головний лікар Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорій Корицький повідомив Суспільному, що хлопчик отримав 42 поранення від осколків.