У Харкові згорів будинок для літніх людей – багато загиблих

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У Харкові на вулиці Нижня Гиївська вдень 21 січня сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає NNS з посиланням на Бабель.

Як зазначається, займання виникло на другому поверсі будівлі.

Станом на 16:05 на місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей, ще 9 осіб забрали до лікарень.

За даними ДСНС, площа пожежі становить 100 кв. м, подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

На пожежу вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який доручив Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації.

«Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому»,

— заявив він.

Також Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відкрити та взяти під особистий контроль кримінальну справу, а також в якнайшвидші терміни назвати причини трагедії та хто в ній винен.

«Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких»,

— додав глава держави.

Водночас директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага запевнив, що установа працювала неофіційно.

«Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці. Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального»,

— сказав він у коментарі «Суспільному».

Пізніше на подію, якій вже надали статус надзвичайної державного рівня, відреагувала генпрокурор України Ірина Венедиктова. Вона назвала попередню причину пожежі, повідомляє NNS , посилаючись на Фейсбук-сторінку Венедиктової.

Трагедія сталася в приватному пансіонаті для літніх людей «Золотий час» в Холодногірському районі Харкова на вулиці Нижній Гиївській. Наразі пожежа локалізована. У вогні загинули, за даними на цю хвилину, 15 осіб. 11 людей постраждали. На місці події зараз керівник Харківської обласної прокуратури. Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих та всім харків’янам.

написала генпрокурор.

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