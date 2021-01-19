У Києві двірник-індус замерз насмерть на дитячому майданчику: подробиці жахливої історії

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У Києві сталася жахлива історія. Жертвою морозу, людської байдужості, а можливо,і злочинної поведінки певних осіб, став 37-річний громадянин Індії. Чоловік шукав в Україні кращої долі, а знайшов смерть. Про це NNS повідомляє, посилаючись на столичну журналістку Тетяну Висоцьку.

«У Києві керівництво ЖЕКу на Борщагівці вбило людину. Двірника-індуса не впустили в підвал, де він нелегально жив, працюючи за чверть ставки (інше забирав хтось з керівників ЖЕКу), і він замерз на дитячому майданчику»,

написала Тетяна Висоцька у Фейсбуці.

Вона зазначила, що перед цим людину при температурі мінус 17 викинули з лікарні без верхнього одягу і в одному кросівку.

Сподіваюся, що МВС України, Національна поліція України, дасть оцінку цьому випадку, і нелюдські дії не лише жеківців, але й лікарів будуть оцінені згідно з Кримінальним кодексом України,

написала журналістка.

Подробиці загибелі розповіла місцева мешканка Lada Eloskova. Вона повідомила, що 15 січня біля будинку Героїв Космосу 1-а знайшли завмерлу людину. Нею виявився громадянин Індії, що пропрацював двірником в р-ні Колібриса два з половиною роки.

За словами місцевої мешканки, весь цей час його обкрадали, віддаючи приблизно 20% зарплати. Але він і цьому був радий, адже зарплата в Індії і того менше. Йому виділили убогий підвал. Який завдяки небайдужим перетворився на житлове приміщення. Кілька днів тому він не вийшов на роботу. Сусіди забили на сполох. Його госпіталізували з аневризмою. Два дні без свідомості на крапельницях. Зазвичай в таких випадках потрібна була б операція.

Тим часом керівництву ЖЕКу стало зрозуміло, що двірник втратить працездатність на певний термін.

А їм такий варіант не підходить. Вони сказали, що він звільнений, закрили підвал і забрали ключі. Якимось дивним способом (може швидка назад привезла) індус знову опинився на Колібрисі. З перемотаною головою. В одному красовку, в штанях і сорочці (в тому, в чому забрали) але підвал був закритий. Телефон, одяг, гроші - все там. Можливо, він ходив в такому вигляді в ЖЕК. Тим часом, небайдужі почали його шукати. Хоча в лікарні говорили, що він нібито у них ще. Але він не шукав допомоги, він пішов до покинутого автобусу без вікон, що біля того будинку, який прибирав, і помер. При мінус 17-ти це не довго. Спочивай з миром, Аптар, а ті, хто винен, хто оббирав тебе роками, хто залишив у небезпеці і зараз мародерствує, ділячи твої речі, подаровані тобі за життя дадуть відповідь перед Богом, і можливо перед законом.

написала Lada Eloskova

Пізніше в коментарях Тетяна Висоцька повідомила, що відкрита кримінальна справа, розслідують вбивство. ЖЕК вже відхрестився від свого померлого працівника, в лікарні кажуть, що він пішов сам.

Винних немає. Слово за слідчими.

Констатувала журналістка.

Місцеві мешканці пишуть, що Аптар був загальним улюбленцем у дворі. Люди сумують через його загибель.