Суд виправдав «догхантера» Святогора, який публічно заявляв, що вбив 500 собак

Завантажте мобільний додаток сайту

Шевченківський районний суд міста Києва 18 січня виніс виправдувальний вирок “догхантеру” Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами, повідомляє NNS , посилаючись на УНН.

“Суд ухвалив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 300 ККУ, виправдати Святогора...”,

— сказала суддя.

Так, згідно з рішенням суду зазначається, що у його діях немає складу кримінального злочину.

"Суд дійшов висновку до необхідності виправдання обвинуваченого Святогора, оскільки не доведено, що діяльність обвинуваченого (має – ред.) склад кримінальних правопорушень передбаченого ч.2 і 3 ст.300 ККУ, оскільки достатньо допустимих та належних доказів у наявності у діяннях Святогора складу даних кримінальних правопорушень стороною обвинувачення наданих судом не встановлено…",

- зазначила суддя.

Нагадаємо, Олексій Святогор, відомий як “догхантер”, вбив понад 500 бродячих тварин, про що сам публічно заявляв. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє собак важкого життя на вулиці.

Столична поліція 8 червня 2018 року затримала відомого “догхантера” Святогора.

Після підготовчого засідання 1 лютого 2019 року, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі Святогора, якого звинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

Святогор підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.