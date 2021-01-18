В Одесі горів готель: є загиблі та постраждалі (фото)

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Вночі 17 січня у готельному комплексі в Одесі сталася пожежа. Внаслідок займання загинули люди, також є постраждалі, повідомляє NNS , посилаючись на Рубрику.

Приблизно о 20:30 по вул. Посмітного 10/12 (неподалік від одеського пляжу "Аркадія") сталося загоряння третього поверху та даху будинку на один під'їзд та 36 квартир. На фото рятувальників видно назву готельного комплексу — Arcadia Apartments SunCity.

Пожежу вдалося загасити о 23:51 на площі 1200 м². У ДСНС повідомляють про загибель двох людей.

"Станом на 9.00 годину 18 січня встановлено, що внаслідок пожежі загинули дві людини, їх особи наразі встановлюються. До лікарні з опіками та отруєннями продуктами горіння госпіталізовано п'ятьох людей.

Наразі слідчі розглядають декілька версій причин пожежі: необережне поводження з вогнем та несправність проводки. В рамках розпочатого кримінального провадження призначено пожежно-технічну та судово-медичні експертизи. Триває досудове розслідування",

– пише поліція.

Один із постояльців готелю Влад розповів місцевому виданню "Думская", що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, взяв документи та вибіг із приміщення. За його словами, в готелі проживали багато іноземців.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. ст. 270 Кримінального кодексу — порушення правил пожежної безпеки. Причину пожежі наразі встановлюють.